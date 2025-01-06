Гуменник высказался о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпиаду в Милане

Российский фигурист, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник заявил, что новость о допуске россиян до отбора на Олимпийские игры — 2026 не повлияла на его выступление на чемпионате России — 2025.

– Прямо посреди чемпионата России появилась информация о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Как ты об этом узнал и какова была первая реакция?

– Не помню, где увидел новость в день перерыва, реакция была довольно сдержанная, поскольку правил очень много. Изучил их вскользь, увидел, что очень много факторов указано, а также всего одно место на вид. Я и так был взволнован чемпионатом России, так что эта новость не сильно повлияла, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.