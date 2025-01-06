Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник высказался о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпиаду в Милане

Гуменник высказался о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпиаду в Милане
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник заявил, что новость о допуске россиян до отбора на Олимпийские игры — 2026 не повлияла на его выступление на чемпионате России — 2025.

– Прямо посреди чемпионата России появилась информация о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Как ты об этом узнал и какова была первая реакция?
– Не помню, где увидел новость в день перерыва, реакция была довольно сдержанная, поскольку правил очень много. Изучил их вскользь, увидел, что очень много факторов указано, а также всего одно место на вид. Я и так был взволнован чемпионатом России, так что эта новость не сильно повлияла, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Обидно, что немного не хватило». Пётр Гуменник — о выступлении на ЧР в Омске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android