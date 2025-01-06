«С 14 лет болит почти без остановки». Фигурист Гуменник — о травме ноги на летних сборах

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о последствиях травмы ноги, которую он получил на летних сборах.

– Можешь немного поподробнее рассказать про летнее повреждение?

– Травму я получил где-то в середине июля, а мы на сборах были на весь месяц. Первые три дня я отдыхал, потому что наступать на ногу не мог, потом всё прошло и больно было выполнять только специфические движения во время прыжков. Я начал пытаться кататься, но всё равно не получалось, проводил где-то по полчаса на льду в день. Вернулся из Сочи, и врач посоветовал сделать паузу в тренировках.

Эта травма у меня застарелая, она с 14 лет болит почти без остановки, но летом очень сильно обострилась. Сейчас после ЛФК и восстановления стало даже немного лучше, чем было, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На чемпионате России в Омске Гуменник шёл вторым после короткой программы, но допустил несколько ошибок в произвольной программе и опустился на четвёртое место. Победителем турнира одиночников стал Владислав Дикиджи, медали завоевали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.