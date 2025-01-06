Гуменник объяснил, почему прыгал пять четверных на Гран-при России, несмотря на травму

Российский фигурист, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, почему принял решение исполнить пять четверных прыжков на ГП в Санкт-Петербурге в произвольной программе. В итоге он занял шестое место.

– По ходу сезона ты от старта к старту старался усложнять контент вплоть до набора с пятью четверными прыжками, несмотря на травму. Почему решили выбрать именно такую тактику?

– Этап Гран-при – это было не самое серьёзное соревнование, главное было отобраться в финал, что я сделал. Мне показалось полезным попробовать более сложный вариант, а к чемпионату России один четверной прыжок убрал и стало легче, – сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.