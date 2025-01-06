Гуменник рассказал, почему катал короткую программу под Rammstein на новогоднем шоу

Российский фигурист Пётр Гуменник объяснил выбор музыкальной композиции для короткой программы на новогоднем шоу.

– Как нашумевшая короткая «Sonne» появилась в новогоднем шоу?

– Постановщик шоу «12 месяцев» Александр Гришин хотел, чтобы я прокатал «Дюну» в качестве сольного номера. На репетициях я катал «Дюну», но подумал, что на имеющуюся музыку эта программа не ложится, «Sonne» подходит больше, – сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что на ледовом шоу «12 месяцев» Пётр Гуменник исполнял роли одного из месяцев и Трубадура.

Ранее на ЧР в Омске Гуменник шёл вторым после короткой программы, но допустил несколько ошибок в произвольной программе и опустился на четвёртое место. Победителем турнира одиночников стал Владислав Дикиджи, медали завоевали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.