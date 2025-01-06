«Обычно не спится в такое время». Гуменник — о поздних репетициях шоу накануне ЧР в Омске

Российский фигурист, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, что проводил репетиции к ледовому шоу в крайне позднее время в преддверии ЧР.

– Как удалось вместить столько репетиций в график подготовки к чемпионату России?

– Их было не так много, выучил примерно половину номеров на этих репетициях. В 11 вечера собирались в «Юбилейном» и работали. Для меня это было несложно, я привык в поздние часы чем-то заниматься, обычно не спится в такое время. И пробок не было, что очень удобно. Думал, вот бы тренировки были в такое время (улыбается), – сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.