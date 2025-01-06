Ледовое шоу Ирины Слуцкой было перенесено из-за трагических событий в Кильмези

Ледовое шоу «Золушка» двукратного призёра Олимпиад, двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Ирины Слуцкой было перенесено в связи с трагическими событиями, произошедшими минувшим днём в Кильмези.

«Золушка» должна была пройти в Кирове сегодня, 6 января.

«Артисты с пониманием относятся к случившемуся. Шоу-программа, запланированная на сегодня, 6 января, обязательно будет представлена 7 и 8 января», — приводит слова Слуцкой пресс-служба Правительства Кировской области.

Напомним, 5 января в посёлке Кильмезь Кировской области загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором проживали 11 человек (в основном пожилые люди). Спастись из страшного пожара удалось лишь троим.