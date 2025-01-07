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Ирина Роднина: разговоры о Трусовой на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики

Ирина Роднина: разговоры о Трусовой на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о шансах серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) выступить на будущей зимней Олимпиаде, которая с 6 по 22 февраля 2026 года пройдёт в Милане (Италия).

«Шансы Трусовой поехать на грядущую Олимпиаду? Разговоры о Трусовой на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность. Надо говорить о тех, кто реально выступает на высоком уровне, а не о некогда успешных», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Напомним, во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026. При этом допуск до остальных международных турниров атлеты из России до сих пор не получили.

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