Рудковская объяснила, почему Софья Муравьёва решила вернуться в её шоу

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, объяснила, почему вице-чемпионка России Софья Муравьёва решила вернуться в её шоу. Ранее они не смогли договориться об условиях, из-за чего ученица «Ангелов Плющенко» не принимала участия в нескольких представлениях.

«Белая кошка в лице Софьи Муравьёвой, кошка Мура — это была моя идея. Изначально я предложила Соне Фею Сирени, но, как вы знаете, я не смогла договориться с Соней по условиям, и тут вмешался мой муж Евгений Плющенко и сказал: «Недопустимо, чтобы моя самая главная ученица не была в шоу». Они сели за стол переговоров и договорились. Она спрашивает: «Ну что, какая роль?» Я ей говорю: «Я тебе даю самое главное, что у меня есть — моего мужа. Ты будешь королевой».

И вторая есть роль, которая считается самой блатной и востребованной в Большом театре, — это Белая кошка. Когда Соня узнала про кошку, она спрашивает: «Почему кошка?» «Ну ты же кошка Мура». Это всем очень понравилось», — приводит слова Рудковской Sport24.

Ранее жена Плющенко заявила, что серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова может вернуться в профессиональный спорт к 2030 году.