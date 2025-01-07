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Рудковская: Дикиджи — будущее мирового фигурного катания. Он должен представлять Россию

Рудковская: Дикиджи — будущее мирового фигурного катания. Он должен представлять Россию
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, заявила, что чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи является будущим не только российского, но и мирового фигурного катания.

«На мой взгляд, Влад Дикиджи — будущее мирового фигурного катания. Если кто и должен ехать от России на международные старты, то это, конечно, Владислав. Возможно, вот он, второй человек, который сделает четверной аксель на соревнованиях», — приводит слова Рудковской ТАСС.

Напомним, ранее на чемпионате России — 2025 Дикиджи одержал уверенную победу с результатом 297,10. Он должен быть одним из претендентов на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026, до которого российских фигуристов допустили по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU).

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