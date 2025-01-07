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«Не вдаюсь в подробности». Рудковская — о запрете Игнатовой прыгать на её шоу

«Не вдаюсь в подробности». Рудковская — о запрете Игнатовой прыгать на её шоу
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, сообщила, что Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) не может выполнять прыжки в её шоу по рекомендации врачей.

«Вы знаете, когда я задаю вопросы нашим спортсменам по поводу их контента, мы обговариваем, что на наших шоу прыгают все. И Плющенко в 42 года, и Саша Плющенко, и у Арсюши была попытка перекидного. Но Саша сказала, что по рекомендациям врачей она это время пока прыгать не может. Я не спрашиваю, что это за рекомендация. Надеюсь, в скором времени она поправится. К сожалению, её тоже не будет в Баку, потому что она себя не очень хорошо чувствует. Насколько, что это за трудности — я никогда не вдаюсь в подробности», — приводит слова Рудковской ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Игнатова пропустит шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Баку по семейным обстоятельствам. Вместо Игнатовой главную роль в спектаклях 11 января исполнит чемпионка Европы Алёна Косторная.

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