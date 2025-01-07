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Тарасова: квоту фигуристов на ОИ нам не увеличат. Они привыкли нас наказывать ни за что

Тарасова: квоту фигуристов на ОИ нам не увеличат. Они привыкли нас наказывать ни за что
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о квотах на будущие зимние Олимпийские игры, которые с 6 по 22 февраля 2026 года пройдут в Милане (Италия).

«Нам дали по одному спортсмену в каждой дисциплине, а должно быть по три. Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что. Никогда не сделают что-то по справедливости. Поэтому и рассчитывать на них не стоит. Нам нужно рассчитывать на то, что кто-то один или одна, кто поедет на Олимпиаду, окажется там лучше всех», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026. Атлеты из России получили по одной квоте в каждом виде программы.

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