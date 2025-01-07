Роднина — о русских на Западе: побаиваются, признают, но на любовь не рассчитываем

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об имидже российских спортсменов в западном спортивном сообществе.

«Кто из наших спортсменов мог запомниться в мире? Нас уже два с лишним года нет на международных соревнованиях. Даже если кто-то и был раньше, то сейчас их активно вычёркивают. На сайтах, в журналах и других источниках информации не присутствуют не только российские, но и советские спортсмены. Не всегда, когда ты побеждаешь, ты становишься чтим и уважаем на Западе. Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, многие российские спортсмены, в том числе фигуристы, не участвуют в международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. Во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026.