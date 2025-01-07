Ирина Роднина: Бах оказался слабым руководителем МОК

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о работе Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я выборы главы МОК особенно не жду. Но это в любом случае очередная веха в олимпийском движении. Всем, кто имеет отношение к спорту, хотелось бы видеть руководителя МОК, который будет иметь конкретную программу. Например, Самаранч, когда избирался, ставил задачу объединения олимпийского движения. У Рогге же во главе угла была чистота спорта в плане фармацевтики. А потом пришёл господин Бах, и мы до сих пор не понимаем, какие цели были перед ним поставлены. Он добавил к «выше, сильнее, быстрее» слово «вместе», но только при нём, наоборот, всё врозь идёт. Оказался слабым руководителем. Что касается нынешних кандидатов, то мы знаем их имена, а вот программы я пока не видела. Или о них у нас попросту не пишут», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).