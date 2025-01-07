«Этот шаг необходим». Пападакис высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании

Олимпийская чемпионка 2022 года в танцах на льду Габриэла Пападакис, ранее выступавшая с Гийомом Сизероном за сборную Франции, высказалась о необходимости появления однополых дуэтов в фигурном катании.

«Всего через месяц мы вместе с Мэдисон Хаббелл (бывшая американская фигуристка, бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине. — Прим. «Чемпионат») будем выступать на «Art on Ice», крупнейшем в мире шоу по фигурному катанию. Когда я общаюсь со своими друзьями – не фигуристами, – они спрашивают: «В этом есть что-то особенное?» В конце концов, они видели однополые пары во всех других видах хореографического искусства. Но для сообщества фигурного катания это на самом деле очень ново. Настолько, что на элитном уровне этого не было никогда.

Более 100 лет парное катание было праздником грации, силы и гармонии – но только через призму партнёрства мужчины и женщины. Канада стала первой страной, разрешившей однополым парам соревноваться на национальном уровне, и это случилось всего два года назад. Ни одна другая страна не сделала того же. Многие в мире фигурного катания всё ещё боятся того, что это могло бы означать и как это может изменить спорт. Вот почему я считаю, что этот шаг не просто важен, а крайне необходим», — приводит слова Пападакис Substack.