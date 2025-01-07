Максим Траньков рассказал, что переболел двусторонней пневмонией

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что переболел пневмонией. В своём телеграм-канале он опубликовал фотографию с медицинским заключением с диагнозом «двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония».

«Как многие знают, у нас небольшая семейная эпидемия. Даже пришлось прервать моё выступление в Сочи. Я уже в порядке, но всё равно кататься пока мне нельзя. Здоровье на данном этапе важнее. Уверен, что всё будет хорошо.

На этом, думаю, можно поставить точку. Заболели дружно всей семьёй, диагнозы немного разные. Вирус дал осложнения, кому‑то «повезло» больше, кому‑то меньше, но беспокоиться уже не нужно», — сказал Траньков.