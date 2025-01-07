Видео: Евгения Медведева поздравила маму с днём рождения

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева поздравила маму с днём рождения. Спортсменка опубликовала милое видео на своей странице в социальных сетях.

«Всех с Рождеством! А мою мамулю ещё и с Днём Рождения», — подписала публикацию Медведева.

25-летняя Медведева, помимо серебра с Олимпийских игр — 2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы. Российская фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года.

15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. Для Евгении это дебютный проект такого рода.