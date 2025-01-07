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«Неожиданность, скажем так». Александр Галлямов — о допуске россиян к ОИ-2026

«Неожиданность, скажем так». Александр Галлямов — о допуске россиян к ОИ-2026
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Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Анастасией Мишиной российский фигурист Александр Галлямов высказался о допуске россиян к отборочному турниру к Олимпиаде-2026.

«По моему выражению лица всё было понятно. Тогда я и узнал, что допускают российских спортсменов. А до проката я не смотрел новости, чтобы не отвлекаться на что‑то постороннее. Эмоции были… приятная неожиданность, скажем так. Выиграли соревнования, такие новости — прекрасный день!

Наша пара с Анастасией Мишиной всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. Видно, что ребята за рубежом не только не стоят на месте, но и идут вперёд и ищут новые ходы и способы реализации идей. С допуском россиян тоже поздравили? Были сообщения. Писали, что очень ждут момента встречи и чтобы всё было как раньше», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Напомним, во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026. При этом допуск до остальных международных турниров атлеты из России до сих пор не получили.

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