«Неожиданность, скажем так». Александр Галлямов — о допуске россиян к ОИ-2026

Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Анастасией Мишиной российский фигурист Александр Галлямов высказался о допуске россиян к отборочному турниру к Олимпиаде-2026.

«По моему выражению лица всё было понятно. Тогда я и узнал, что допускают российских спортсменов. А до проката я не смотрел новости, чтобы не отвлекаться на что‑то постороннее. Эмоции были… приятная неожиданность, скажем так. Выиграли соревнования, такие новости — прекрасный день!

Наша пара с Анастасией Мишиной всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. Видно, что ребята за рубежом не только не стоят на месте, но и идут вперёд и ищут новые ходы и способы реализации идей. С допуском россиян тоже поздравили? Были сообщения. Писали, что очень ждут момента встречи и чтобы всё было как раньше», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Напомним, во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026. При этом допуск до остальных международных турниров атлеты из России до сих пор не получили.