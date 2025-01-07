Галлямов — о Бойковой/Козловском: не сказал бы, что в этом сезоне не было соперничества

Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Анастасией Мишиной фигурист Александр Галлямов высказался о конкуренции в российских парах в нынешнем сезоне-2024/2025.

«Я бы не сказал, что у нас не было соперничества. Если посмотреть на контрольные прокаты, бо́льшая часть болельщиков фигурного катания после них ожидала, что таковое будет. Если вернуться ещё и к мемориалу Панина‑Коломенкина, то там после короткой программы мы были вторыми. После короткой программы на петербургском этапе Гран‑при были также вторыми. Чуть‑чуть иначе — и не видать нам этих двух побед», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

На чемпионате России — 2025 в Омске первое место с большим преимуществом в баллах заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вторыми стали их главные соперники — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.