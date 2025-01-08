Тарасова собирается посетить чемпионат России по прыжкам — 2025 в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что планирует посетить чемпионат России по прыжкам. Турнир пройдёт 18 и 19 января в Санкт‑Петербурге.

«Я собираюсь посетить. Очень хотела бы. Посмотрю, как получится. Жду красивые прыжки. Красивые, многооборотные, разнообразные прыжки. Турнир прекрасный. Все любящие фигурное катание будут смотреть его с удовольствием», – сказала Тарасова.

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В рамках чемпионата по прыжкам состоятся личный и командный турнир. Общий призовой фонд соревнований составляет 15 млн рублей. Все элементы будут оцениваться по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира накопительным итогом.

К участию в турнире приглашены спортсмены в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на чемпионате России — 2025, который состоялся в декабре 2024 года в Омске. Также организаторы оставляют за собой право предоставить по одному приглашению на турнир в каждой дисциплине.