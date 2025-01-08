Бывший ученик Тутберидзе Карартынян заменит Лазарева на Российско-китайских играх
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Фигурист Эдуард Карартынян выступит на Российско-китайских играх вместо Льва Лазарева, который не сможет выступить по причине болезни. Соревнования по фигурному катанию в рамках Игр пройдут в Южно-Сахалинске 10-11 января.
Всего в рамках турнира примут участие 14 российских спортсменов: по три представителя одиночного катания (девушки, юноши) и по две спортивные и танцевальные пары. На IV Российско-китайских зимних молодёжных играх будут соревноваться сильнейшие юниоры двух стран – России и Китая – в 10 зимних видах спорта, включая фигурное катание.
16-летний Карартынян родом из Краснодарского края. Фигурист тренируется в группе Светланы Соколовской в Москве с 2022 года.
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