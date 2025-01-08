Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бывший ученик Тутберидзе Карартынян заменит Лазарева на Российско-китайских играх

Бывший ученик Тутберидзе Карартынян заменит Лазарева на Российско-китайских играх
Комментарии

Фигурист Эдуард Карартынян выступит на Российско-китайских играх вместо Льва Лазарева, который не сможет выступить по причине болезни. Соревнования по фигурному катанию в рамках Игр пройдут в Южно-Сахалинске 10-11 января.

Всего в рамках турнира примут участие 14 российских спортсменов: по три представителя одиночного катания (девушки, юноши) и по две спортивные и танцевальные пары. На IV Российско-китайских зимних молодёжных играх будут соревноваться сильнейшие юниоры двух стран – России и Китая – в 10 зимних видах спорта, включая фигурное катание.

16-летний Карартынян родом из Краснодарского края. Фигурист тренируется в группе Светланы Соколовской в Москве с 2022 года.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android