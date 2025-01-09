Фигуристка рассказала, сколько ледовых шоу можно выдержать за один день

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова рассказала, сколько ледовых спектаклей в день сможет выдержать.

«Зимой максимум бывает по три шоу в день. Редкие случаи по четыре. Сейчас в основном мы катаем по два шоу в день, особенно если выступления в Московской области – ещё же надо доехать из одного города в другой. В Москве мы катали порой по три шоу на разных площадках, и это, конечно, было весело. Чтобы успеть, прыгали в метро и всей командой большой шли в вагоны с коньками в руках и костюмами. Летом, когда катались на роликах, всё проходило на одной площадке. В этом плане логистика была удобнее, так что успевали и по четыре шоу за день провести», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Верой Базаровой читайте в 16:00.