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Фигуристка рассказала, сколько ледовых шоу можно выдержать за один день

Фигуристка рассказала, сколько ледовых шоу можно выдержать за один день
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Вице-чемпионка Европы Вера Базарова рассказала, сколько ледовых спектаклей в день сможет выдержать.

«Зимой максимум бывает по три шоу в день. Редкие случаи по четыре. Сейчас в основном мы катаем по два шоу в день, особенно если выступления в Московской области – ещё же надо доехать из одного города в другой. В Москве мы катали порой по три шоу на разных площадках, и это, конечно, было весело. Чтобы успеть, прыгали в метро и всей командой большой шли в вагоны с коньками в руках и костюмами. Летом, когда катались на роликах, всё проходило на одной площадке. В этом плане логистика была удобнее, так что успевали и по четыре шоу за день провести», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Верой Базаровой читайте в 16:00.

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