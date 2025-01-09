Базарова — о естественном льду: это всегда лотерея, каким он будет

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова высказалась о выступлениях на естественном льду. Она отметила, что бывают разные сложности из-за таких площадок.

«Конечно, это сопряжено с определёнными трудностями. В Москве всё более-менее предсказуемо, а вот когда мы перемещаемся с площадки на площадку по области, то заранее практически никогда не знаешь, какой будет размер катка, какова его форма, качество льда. Бывает, что и ёлку поставят посередине площадки. А она сама может быть и круглая, и с изгибами, слишком большая или слишком маленькая. И выступления приходится адаптировать под условия.

Поэтому приезжаем чуть-чуть раньше, чтобы понять, где и как будем кататься. Помню, когда поехали в одно из первых шоу в сезоне в область, у нас должно было быть выступление на натуральном льду. Но зима в этом году тёплая, поэтому лёд был сильно подтаявшим, пришлось корректировать отдельные элементы, чтобы всё было безопасно для спортсменов», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.