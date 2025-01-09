Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Базарова — о естественном льду: это всегда лотерея, каким он будет

Базарова — о естественном льду: это всегда лотерея, каким он будет
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова высказалась о выступлениях на естественном льду. Она отметила, что бывают разные сложности из-за таких площадок.

«Конечно, это сопряжено с определёнными трудностями. В Москве всё более-менее предсказуемо, а вот когда мы перемещаемся с площадки на площадку по области, то заранее практически никогда не знаешь, какой будет размер катка, какова его форма, качество льда. Бывает, что и ёлку поставят посередине площадки. А она сама может быть и круглая, и с изгибами, слишком большая или слишком маленькая. И выступления приходится адаптировать под условия.

Поэтому приезжаем чуть-чуть раньше, чтобы понять, где и как будем кататься. Помню, когда поехали в одно из первых шоу в сезоне в область, у нас должно было быть выступление на натуральном льду. Но зима в этом году тёплая, поэтому лёд был сильно подтаявшим, пришлось корректировать отдельные элементы, чтобы всё было безопасно для спортсменов», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Верой Базаровой читайте здесь
«Прыгали в метро с коньками и костюмами». Как фигуристы справляются с потоком ледовых шоу?
Эксклюзив
«Прыгали в метро с коньками и костюмами». Как фигуристы справляются с потоком ледовых шоу?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android