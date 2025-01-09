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Вице-чемпионка Европы Базарова рассказала об особенностях выступлений на улице

Вице-чемпионка Европы Базарова рассказала об особенностях выступлений на улице
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Вице-чемпионка Европы Вера Базарова высказалась о ледовых шоу, которые проходят на открытом воздухе. Она отметила, что на таких мероприятиях очень важен погодный фактор.

«Большой разницы нет. На открытых площадках зависишь от погоды. В прошлом году были морозы, приходилось специальным образом одеваться и согреваться. В этом году уже по погоде всё достаточно комфортно. Если лёд искусственный – особо разницы и нет, её не замечаешь.

Ещё что отмечу, в ледовых шоу я выступаю с разными партнёрами. В каких-то спектаклях с одним партнёром, в каких-то — с другим. Тоже получаю интересный опыт, когда так быстро перестраиваюсь и делаю элементы с разными партнёрами. Полезный опыт, которого в спорте не получить.

Серьёзно приходится утепляться зимой? Надеваешь что-то вниз под костюм, термобельё обязательно. Но в этом году пока что сильных заморозков не было, часто наоборот — даже было жарко. А вот в прошлом году, когда катались в 30-градусные морозы, приходилось согреваться», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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