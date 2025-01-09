Базарова – о ледовых шоу: это приятный дополнительный доход

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова высказалась о заработках за выступления на ледовых шоу. Она отметила, что это не является для нее основным источником дохода.

«Для меня ледовые шоу, разумеется, не основной заработок, но приятный дополнительный доход. Я всегда считаю, что это не особо и трудный заработок. Опять же, я сама получаю от ледовых шоу только удовольствие, мне это в радость. Так что финансовая составляющая отходит на второй план, важнее сам процесс.

К тому же с годами начинаешь ценить шоу как такой стимул держать себя в хорошей спортивной форме. Для тех фигуристов кому за 30 это актуально. Встречаешься с ребятами, обсуждаешь какие-то моменты и приходишь к мысли что это такой фитнес, за который тебе ещё и платят. В любом случае волей-неволей приходишь в форму»,— сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.