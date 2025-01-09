Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Базарова – о ледовых шоу: это приятный дополнительный доход

Базарова – о ледовых шоу: это приятный дополнительный доход
Вера Базарова с партнером.
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова высказалась о заработках за выступления на ледовых шоу. Она отметила, что это не является для нее основным источником дохода.

«Для меня ледовые шоу, разумеется, не основной заработок, но приятный дополнительный доход. Я всегда считаю, что это не особо и трудный заработок. Опять же, я сама получаю от ледовых шоу только удовольствие, мне это в радость. Так что финансовая составляющая отходит на второй план, важнее сам процесс.
К тому же с годами начинаешь ценить шоу как такой стимул держать себя в хорошей спортивной форме. Для тех фигуристов кому за 30 это актуально. Встречаешься с ребятами, обсуждаешь какие-то моменты и приходишь к мысли что это такой фитнес, за который тебе ещё и платят. В любом случае волей-неволей приходишь в форму»,— сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Прыгали в метро с коньками и костюмами». Как фигуристы справляются с потоком ледовых шоу?
Эксклюзив
«Прыгали в метро с коньками и костюмами». Как фигуристы справляются с потоком ледовых шоу?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android