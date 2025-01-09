Фигуристка ответила на вопрос о пьяных фигуристах на ледовых шоу

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова высказалась о выступлениях фигуристов в ледовых шоу во время новогодних праздников.

— Забавные истории с ледовых шоу? Запоминаются какие-то неожиданности, например, кто-то опоздает. Или резко приходится поменять номер или фигуриста, который не смог приехать. Бывает такое, что кто-то участвует в другом спектакле и нужно срочно найти подмену. Приходится быстро учить в раздевалке чужой номер. Это взаимовыручка, ищем варианты подстраховать друг друга.

— Все понимают — праздники. На вашей практике было такое, что кто-то пришёл с праздничного застолья, скажем так, не совсем готовый к выступлению?

— Чтобы человек совсем был не в форме, пожалуй, нет, не было. Банально и некогда отмечать. Мы 31-го уже к вечеру докатываем последнее шоу, быстро едем домой, долго за семейным столом не посидишь, практически сразу после курантов нужно ложиться. А 1 января уже мы снова катаем шоу. Так что подобные казусы практически исключены, — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.