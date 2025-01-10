МОК передаст бронзовые медали за командник Пекина-2022 через ОКР, когда это будет возможно

Международный олимпийский комитет планирует передать бронзовые медали за командные соревнования Олимпийских игр в Пекине в 2022 году через Олимпийский комитет России (ОКР), когда появится возможность.

«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин. Все результаты фигуристки с чемпионата России – 2022 аннулированы. После дисквалификации Валиевой золото Олимпиады-2022 в командном турнире перешло от России фигуристам сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк получат бронзовые награды через Олимпийский комитет России.