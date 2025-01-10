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Эдуард Карартынян выиграл короткую программу на РКИ, Сарновский — только третий

Эдуард Карартынян выиграл короткую программу на РКИ, Сарновский — только третий
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16-летний фигурист Эдуард Карартынян, тренирующийся в группе Светланы Соколовской, выиграл короткую программу на Российско-китайских играх, которые 10-11 января проходят в Южно-Сахалинске. Он получил от судей 80,72 балла. Отметим, что фигурист был заявлен на соревнования вместо Льва Лазарева, который снялся из-за болезни.

На втором месте расположился Вадим Воронов с результатом 80,28. Третьим стал ученик двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Никита Сарновский.

Ранее россияне Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли ритм-танец на РКИ (70,04). На второй строчке их соотечественники Арина Шоршенина и Илья Макаров (66,29).

Всего в турнире примут участие 14 российских спортсменов: по три представителя одиночного катания (девушки, юноши) и по две спортивные и танцевальные пары. На IV Российско-китайских зимних молодёжных играх будут соревноваться сильнейшие юниоры двух стран – России и Китая – в 10 зимних видах спорта, включая фигурное катание.

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Новости. Фигурное катание
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