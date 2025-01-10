Соколовская рассказала о готовности Карартыняна к РКИ. Он заявился в последний момент

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская рассказала о готовности своего ученика, 16-летнего фигуриста Эдуарда Карартыняна, к выступлению на Российско-китайских играх, которые 10-11 января проходят в Южно-Сахалинске. Фигурист узнал о том, что попал в состав сборной России, в последний момент, так как предыдущий участник соревнований, Лев Лазарев, снялся из-за болезни.

«Эдуард проходил новогодний мини-сбор, катались без сверхнагрузок, а 3 января мы узнали, что Лев Лазарев заболел. Естественно, нам всем очень хотелось, чтобы Лев представил нашу страну на международном старте, это один из самых сильных наших юниоров, но так сложилась ситуация. Льву скорейшего выздоровления, у него впереди ещё будут большие победы, уверена в этом. Эдуард будет катать в Южно-Сахалинске контент по мере своей готовности», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Напомним, всего в рамках V Российско-китайских зимних молодёжных играх примут участие 14 российских спортсменов: по три представителя одиночного катания (девушки, юноши) и по две спортивные и танцевальные пары.