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«Хочется сохранить интригу». Вероника Яметова заявила, что успешно прыгает тройной аксель

«Хочется сохранить интригу». Вероника Яметова заявила, что успешно прыгает тройной аксель
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Российская фигуристка-одиночница Вероника Яметова заявила, что успешно делает элемент ультра-си — тройной аксель — на тренировках. При этом спортсменка объяснила, почему на данный момент не показывает его зрителям или не вставляет в соревновательные программы.

«Он у меня получается лучше, чем другие ультра-си. Стараемся прыгать его каждый день, но не перед соревнованиями, в более свободное время. Некоторые спрашивали, почему нет видео с тренировок, но, во-первых, на тренировках особо некогда что-то снимать, во-вторых — хочется всё-таки сохранить интригу.

Я делаю его в зависимости от того, как он сейчас идёт. Бывает, прихожу на тренировку и чувствую, что пока не идёт — раз семь-десять прыгну, и если не очень, то иду на двойной, чтобы лучше его прочувствовать. А если хорошо идёт, то без остановки и полчаса могу, и даже больше. Конечно, падаю — либо на ногу, либо на две ноги, либо на бедро, но это в худшем случае», — приводит слова Яметовой ТАСС.

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