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Вероника Яметова рассказала, почему не прошла в группу Тутберидзе в 2021 году

Вероника Яметова рассказала, почему не прошла в группу Тутберидзе в 2021 году
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17-летняя российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, что была на просмотре у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в 2021 году. Однако спортсменка не смогла пройти отбор в её группу.

«Не срослось, потому что был олимпийский сезон — Этери Георгиевна была сосредоточена на подготовке. Нас пока не могли взять. Помню, когда Этери Георгиевна это сообщила, мама спокойно ответила: «Ну всё, мы тогда поехали». А Тутберидзе удивилась — как так, без скандалов, без упрашиваний, без истерик?

Но мы действительно спокойно это восприняли, сели в машину и поехали в аэропорт. Конечно, в машине я немножко прослезилась, всё-таки мне очень хотелось попробовать. Но, с другой стороны, в Екатеринбурге моя семья, мои друзья, мои тренеры, которые вырастили меня с детства, вкладывали в меня», — приводит слова Яметовой ТАСС.

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