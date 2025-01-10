Яметова: понимаю, что на турнир к ОИ отберётся Петросян. Надеюсь, она поедет и выиграет

17-летняя российская фигуристка Вероника Яметова заявила, что на отборочный турнир к Олимпиаде в Милане должна поехать нынешний лидер в женском одиночном катании Аделия Петросян. Яметова также надеется, что россиянке удастся не только отобраться, но также поехать на Игры и принести России победу.

«Я понимаю, что, скорее всего, на отборочный к Олимпиаде этап в Пекине поедет Аделия Петросян. И не просто выступит — она поедет и выиграет. Это спортсмен очень высокого уровня. Отберётся, поедет и выиграет. Конечно, хочется попробовать свои силы на международных турнирах. Надеюсь, будет такая возможность», — приводит слова Яметовой ТАСС.

Напомним, во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026. При этом допуск до остальных международных турниров атлеты из России до сих пор не получили.