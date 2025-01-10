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«Я большой поклонник Тутберидзе». Грассль поделился воспоминаниями о тренировках в России

«Я большой поклонник Тутберидзе». Грассль поделился воспоминаниями о тренировках в России
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, в 2023 году тренировавшийся в России у заслуженного тренера Этери Тутберидзе, подробнее рассказал об этом периоде своей карьеры.

«Я большой поклонник Этери Тутберидзе. Её спортсменки прыгают больше, чем мужчины. Я получил тот опыт, который и хотел. В январе 2023-го, после худшего в моей жизни испытания на чемпионате Италии, я был в плохом состоянии и решил уехать.

Было очень тяжело, никто не говорил по-английски, я всё время был один и тосковал. Но сильно вырос психологически. Для Этери каждый день – это новое соревнование, где она главный судья. Давление было огромным. Спустя полгода я вернулся», — приводит слова Грассля Corriere della Sera.

Напомним, Грассль – серебряный призёр чемпионата Европы – 2022. В нынешнем сезоне он смог отобраться в шестёрку лучших фигуристов мира и выступить на финале Гран-при ISU.

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