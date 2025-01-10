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Лев Лазарев: когда-нибудь я зайду на четверной аксель. У Дикиджи он действительно крутой

Лев Лазарев: когда-нибудь я зайду на четверной аксель. У Дикиджи он действительно крутой
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Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, рассказал, планирует ли он попробовать исполнить четверной аксель.

«Я пока на четверной аксель не заходил. Никто меня в этом не сдерживает, просто мне кажется, что сейчас нужно побольше внимания уделить четверным прыжкам. Плюс сейчас середина сезона, главные старты ещё впереди. Так что явно сейчас не время для этого элемента, к тому же он достаточно травмоопасный. Потом, может быть, да. Когда-нибудь я на него зайду.

Конечно, четверной аксель Владислава Дикиджи — это очень здорово. Я видел и его первый четверной аксель, это действительно круто. И помню, насколько меня удивила информация, что он сделал его на тренировке с первой попытки. То есть он даже его не пробовал», — приводит слова Лазарева ТАСС.

Напомним, ранее чемпион России – 2025 Владислав Дикиджи показал успешное исполнение четверного акселя на тренировках. На данный момент на соревнованиях элемент смог исполнить только американец Илья Малинин. Через неделю, 18 и 19 января, состоится чемпионат России по прыжкам, где Дикиджи также сможет попробовать выполнить этот сложнейший элемент.

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