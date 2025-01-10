Лев Лазарев ответил, мог бы он конкурировать со взрослыми фигуристами сборной России

Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, ответил, мог бы он конкурировать со взрослыми фигуристами сборной России при своём нынешнем контенте. Отметим, что на юниорском Кубке Первого канала спортсмен чисто выполнил пять четверных прыжков.

«У меня нет уверенности, что с моим нынешним контентом я могу обыгрывать взрослых, они все сейчас катают очень тяжёлый контент. Вообще сейчас невероятная конкуренция, и она выше, чем у нас в юниорах. Каждый старт смотришь и не можешь угадать, кто окажется на пьедестале», — приводит слова Лазарева ТАСС.

На юниорском КПК Лазарев стал победителем, прыгнув в произвольной программе 4F, 4Lz, 4T, 4S, 4Lz+2A+2A. От судей он получил 189,57 балла.