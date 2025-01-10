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София Дзепка уверенно выиграла короткую программу на Российско-китайских играх

София Дзепка уверенно выиграла короткую программу на Российско-китайских играх
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15-летняя фигуристка София Дзепка выиграла короткую программу на Российско-китайских играх, которые 10-11 января проходят в Южно-Сахалинске. Она получила от судей 72,19 балла. На втором месте расположилась ученица Алексея Мишина Агата Петрова с результатом 69,70. Третьей стала Анна Ляшенко (67,50).

Ранее россияне Таисия Щербинина и Артём Петров выиграли короткую программу среди спортивных пар на РКИ (67,31). На второй строчке их соотечественники Вероника Меренкова и Даниль Галимов (62,67).

Всего в турнире примут участие 14 российских спортсменов: по три представителя одиночного катания (девушки, юноши) и по две спортивные и танцевальные пары. На IV Российско-китайских зимних молодёжных играх будут соревноваться сильнейшие юниоры двух стран – России и Китая – в 10 зимних видах спорта, включая фигурное катание.

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