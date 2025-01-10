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«Папа всегда побеждал его». Тарасова назвала придурком Недоманского, оскорбившего русских

«Папа всегда побеждал его». Тарасова назвала придурком Недоманского, оскорбившего русских
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова чемпиона мира 1972 года чешского бывшего нападающего Вацлава Недоманского про отношение к российскому народу.

«Недоманский – придурок. Зачем придавать значение словам ненормального человека? Пусть за собой сначала смотрит и разбирается, что не так в его стране. Когда он играл, мой папа Анатолий Тарасов всегда побеждал его. С тех пор Недоманский и невзлюбил нашу страну. Мы же не приглашаем его жить в Россию, нам и без него живётся хорошо. Мы довольны тем, что у нас есть», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, Недоманский заявил, что русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией.

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