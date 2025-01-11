Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вадим Воронов стал победителем Российско-китайских игр, Сарновский — второй

14-летний фигурист Вадим Воронов выиграл Российско-китайские игры, которые проходят в Южно-Сахалинске. Он получил от судей 243,63 балла. Отметим, что в программе фигурист исполнил два четверных лутца.

На втором месте расположился ученик двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Никита Сарновский с результатом 237,48. Третьим стал Эдуард Карартынян, тренирующийся у Светланы Соколовской (234,91).

Ранее в танцах на льду россияне Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли РКИ (171,81). На второй строчке расположились их соотечественники Арина Шоршенина и Илья Макаров (163,18).

IV Российско-китайские зимние молодёжные игры созданы для соревнования сильнейших юниоров двух стран – России и Китая – в 10 зимних видах спорта, включая фигурное катание.