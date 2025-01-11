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София Дзепка победила на РКИ, ученица Мишина уступила ей 0,11 балла и стала второй

София Дзепка победила на РКИ, ученица Мишина уступила ей 0,11 балла и стала второй
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15-летняя фигуристка София Дзепка победила на Российско-китайских играх, которые проходят в Южно-Сахалинске. Она получила от судей 201,62 балла. На втором месте расположилась ученица Алексея Мишина Агата Петрова, которая уступила лидеру всего 0,11 балла. Третьей стала Анна Ляшенко (196,29).

Ранее россияне Таисия Щербинина и Артём Петров выиграли соревнования среди спортивных пар на РКИ (187,37). На третью строчку после произвольной программы опустились их соотечественники Вероника Меренкова и Даниль Галимов (171,60), пропустив вперёд китайскую пару.

IV Российско-китайские зимние молодёжные игры созданы для соревнования сильнейших юниоров двух стран – России и Китая – в 10 зимних видах спорта, включая фигурное катание.

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