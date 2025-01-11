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Победитель Российско-китайских игр фигурист Воронов назвал соревнования мини-Олимпиадой

Победитель Российско-китайских игр фигурист Воронов назвал соревнования мини-Олимпиадой
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14-летний фигурист Вадим Воронов поделился своими впечатлениями от победы на Российско-китайских играх, которые проходят в Южно-Сахалинске.

«Эти Российско-китайские игры запомнятся мне надолго как мои первые международные соревнования. Они как мини-Олимпиада, можно так сказать. Что касается выступления, то ошибки есть всегда, буду их исправлять. Были недоделанные выезды, надо работать над уровнем вращений.

С китайскими спортсменами немного пообщались. К сожалению, я не знаю английского, но мы постарались найти общий язык. Впервые столкнулся с разницей часовых поясов — первые две ночи было трудно, никак не мог уснуть, но уже успел адаптироваться, сейчас всё хорошо. В целом это важный опыт для меня», — приводит слова Воронова ТАСС.

Напомним, Воронов получил от судей 243,63 балла. В произвольной программе фигурист исполнил два четверных лутца. Второе место на Российско-китайских играх занял Никита Сарновский с результатом 237,48. Третьим стал Эдуард Карартынян (234,91).

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