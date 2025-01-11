Ученик Плющенко поставил себе тройку за выступление на РКИ. Он занял второе место

Победитель двух этапов юниорских Гран-при России в нынешнем сезоне, ученик двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Никита Сарновский оценил своё выступление на Российско-китайских играх, которые проходят в Южно-Сахалинске. По итогам двух дней соревнований спортсмен занял второе место, получив от судей 237,48.

«Вообще недоволен своим прокатом и тем, что получилось. Если по пятибалльной шкале считать, то, наверное, на троечку выступил. Ошибок полно, но я не считаю нужным ослаблять контент. Лучше доработать себя, нежели его упрощать. Я ехал сюда побеждать, и самое главное, что нужно было, — это победить себя после короткой программы, откатать чисто. А в произвольной делал первую «бабочку», потом увидел лицо тренера и сразу включился.

Я ехал сюда очень заряженным с мыслью: «Неужели я?» Такие старты раз в два года происходят, они международные — это интересно. Это был важный старт, с одной стороны, но с другой — своего рода подготовка к первенству России», — приводит слова Сарновского ТАСС.

Напомним, победу на РКИ одержал Вадим Воронов. В произвольной программе фигурист исполнил два четверных лутца и получил от судей 243,63 балла. Третьим стал Эдуард Карартынян (234,91).