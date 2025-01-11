Тарасова: в этом году все ограничения на участие в международных турнирах будут сняты

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила уверенность, что в наступившем 2025 году ограничения на участие спортсменов в международных стартах будут сняты.

«План правительства по снятию всех ограничений для участия наших спортсменов в международных соревнованиях? Я высоко оценю шансы на реализацию этой задачи. Пора снимать все ограничения.

Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил о том, что ожидает полного восстановления прав российского спорта со стороны Международного олимпийского комитета.