«Закрыть рот и работать». Мухортова и Евгеньев — об особенностях тренировок у Тутберидзе

Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали об особенностях тренировок у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигуристы пришли к известному специалисту в 2023 году.

Дмитрий. Закрыть рот и работать. Это самый главный совет. Мы с Анастасией очень любим что-то обсудить на тренировке. Настя подсказывает мне касательно чего-то, я – Насте. Теперь Этери Георгиевна на всё это смотрит и говорит: «Ну-ка, давайте, ребята, рты позакрывали и пошли работать».

Анастасия. У меня был страх в прошлом году из-за того, что у меня был то стрессовый перелом, то я болела, и я очень редко видела Этери Георгиевну. Когда нужно было тренироваться или катать перед ней прокат, то у меня состояние было, как будто я на чемпионате России.

Со временем это сгладилось, ты уже понимаешь, что ты дотягиваешь до приемлемого уровня качества элементов. На тебя уже не сильно ругаются. Ты слышишь советы касательно программы, а не касательно каких-то глобальных вещей. Это придаёт уверенности, и на старте себя чувствуешь по-другому, — приводит слова спортсменов ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Мухортова/Евгеньев заняли два вторых места на этапах Гран-при России. На чемпионате страны они остановились в шаге от пьедестала.