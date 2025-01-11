Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Закрыть рот и работать». Мухортова и Евгеньев — об особенностях тренировок у Тутберидзе

«Закрыть рот и работать». Мухортова и Евгеньев — об особенностях тренировок у Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали об особенностях тренировок у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигуристы пришли к известному специалисту в 2023 году.

Дмитрий. Закрыть рот и работать. Это самый главный совет. Мы с Анастасией очень любим что-то обсудить на тренировке. Настя подсказывает мне касательно чего-то, я – Насте. Теперь Этери Георгиевна на всё это смотрит и говорит: «Ну-ка, давайте, ребята, рты позакрывали и пошли работать».

Анастасия. У меня был страх в прошлом году из-за того, что у меня был то стрессовый перелом, то я болела, и я очень редко видела Этери Георгиевну. Когда нужно было тренироваться или катать перед ней прокат, то у меня состояние было, как будто я на чемпионате России.

Со временем это сгладилось, ты уже понимаешь, что ты дотягиваешь до приемлемого уровня качества элементов. На тебя уже не сильно ругаются. Ты слышишь советы касательно программы, а не касательно каких-то глобальных вещей. Это придаёт уверенности, и на старте себя чувствуешь по-другому, — приводит слова спортсменов ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Мухортова/Евгеньев заняли два вторых места на этапах Гран-при России. На чемпионате страны они остановились в шаге от пьедестала.

Материалы по теме
Стал известен предварительный список участников чемпионата России — 2025 по прыжкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android