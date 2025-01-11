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Мухортова и Евгеньев отреагировали на слова Татьяны Тарасовой, назвавшей их «придурками»

Мухортова и Евгеньев отреагировали на слова Татьяны Тарасовой, назвавшей их «придурками»
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Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, тренирующиеся у Этери Тутберидзе, ответили на слова Татьяны Тарасовой, которая резко отреагировала на перекат по времени фигуристов в короткой программе на чемпионате России — 2025. Тогда Тарасова назвала спортсменов «придурками».

Дмитрий: Слова Татьяны Тарасовой о «придурках» видели. Мы даже не поняли, если честно, контекст данного высказывания, к кому она обращается – к нам или к судьям. Потому что одни люди мне говорят, что это точно к судьям, другие говорят, что точно к нам. Татьяна Анатольевна классно всех комментировала, поэтому я даже не увидел ничего обидного и неприятного. Если она действительно говорила про нас, то да, мы сами придурки, что получили этот балл штрафа.

Анастасия: Это был мой косяк объективно. Нужно было делать быстрее, — приводит слова фигуристов ТАСС.

По итогам чемпионата страны Мухортова/Евгеньев остановились в шаге от пьедестала.

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