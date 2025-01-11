Мать фигуристки Садковой: каждый разговор дочери с Тутберидзе становится важным уроком

Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Дарьи Садковой, рассказала о тренировках дочери в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Мы с Дашей много говорили о том, как ей важно научиться контролировать ментальную составляющую. Она всегда была физически готова, однако борьба со своими мыслями давалась тяжело. Но рядом с ней Этери Георгиевна Тутберидзе, Даниил Маркович Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков. И они очень помогли ей, уделяя внимание не только технической подготовке, но и психологической. Даша рассказывала, что каждый разговор с ними становится для неё важным уроком.

Этери Георгиевна помогает Даше разобраться с мыслями, даёт мудрые советы. Каждый тренер вносит свой вклад — кто-то шуткой, кто-то — серьёзной беседой. Это команда сильных и умных людей», — приводит слова Ворожцовой ТАСС.

Ранее Садкова завоевала серебряную медаль на чемпионате России — 2025. В произвольной программе она успешно приземлила два четверных тулупа.