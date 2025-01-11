Александра Бойкова провела мастер-класс. Она призвала людей больше кататься на коньках

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, провела мастер-класс в Москве.

«Все участники большие молодцы, была достаточно высокая подготовка, видимо, у ребят, потому что со всеми моими упражнениями они справлялись на отлично. Наверное, кто-то чему-то научился новому, я надеюсь. Если не научились, то хотя бы что-то подучили. И это уже многого стоит. Хочу пожелать всем людям, чтобы они продолжали кататься на коньках, даже просто так, даже в дождь. Не пугайтесь ничего», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Мастер-класс от Департамента спорта города Москвы — часть проекта «Зима в Москве».