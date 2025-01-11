Александра Бойкова провела мастер-класс. Она призвала людей больше кататься на коньках
Поделиться
Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, провела мастер-класс в Москве.
«Все участники большие молодцы, была достаточно высокая подготовка, видимо, у ребят, потому что со всеми моими упражнениями они справлялись на отлично. Наверное, кто-то чему-то научился новому, я надеюсь. Если не научились, то хотя бы что-то подучили. И это уже многого стоит. Хочу пожелать всем людям, чтобы они продолжали кататься на коньках, даже просто так, даже в дождь. Не пугайтесь ничего», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Мастер-класс от Департамента спорта города Москвы — часть проекта «Зима в Москве».
Комментарии
- 11 января 2025
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:00
-
16:25
-
15:30
-
14:40
-
14:10
-
13:10
-
12:32
-
12:03
- 10 января 2025
-
22:53
-
16:30
-
15:23
-
14:23
-
13:31
-
12:41
-
12:01
-
11:05
-
10:04
-
09:16
-
08:30
- 9 января 2025
-
18:15
-
17:55
-
17:26
-
16:31
-
15:40
-
12:29
-
11:40
- 8 января 2025
-
17:32
-
17:17
- 7 января 2025
-
18:15
-
17:22
-
16:31
-
15:49