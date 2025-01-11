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Бойкова ответила, что хореограф Морозов сказал им с Козловским изменить в своём катании

Бойкова ответила, что хореограф Морозов сказал им с Козловским изменить в своём катании
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Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что хореограф Николай Морозов посоветовал изменить в катании фигуристов.

«Николай Морозов — те, кто шарят, те шарят — как я считаю, один из лучших тренеров фигурного катания и отдельно конька, он нам рассказывал как раз, что если ты будешь кататься именно так — остаёшься на двух ногах и заворачиваешь в круг — ты будешь выглядеть гораздо круче», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Бойкова и Козловский перешли из группы Москвиной к Тутберидзе в мае 2023 года. Пара выиграла чемпионат Европы (2020), завоевала бронзу чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года Бойкова и Козловский заняли четвёртое место.

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