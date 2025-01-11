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«Иногда мы с Козловским ленимся». Бойкова рассказала интересную особенность их пары

«Иногда мы с Козловским ленимся». Бойкова рассказала интересную особенность их пары
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, раскрыла интересную особенность их пары.

«Иногда, когда мы с моим партнёром, Димой Козловским, ленимся, мы не поднимаем ногу в беговых. Так проще сделать дугу и вернуться», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Бойкова и Козловский перешли из группы Москвиной к Тутберидзе в мае 2023 года. Пара выиграла чемпионат Европы (2020), завоевала бронзу чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года Бойкова и Козловский заняли четвёртое место.

Ранее Бойкова рассказала, что хореограф Николай Морозов посоветовал изменить в катании фигуристов.

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