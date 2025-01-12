Российские фигуристы выиграли всё золото на Российско-китайских играх

Российские спортсмены победили во всех дисциплинах фигурного катания в рамках IV Российско-китайских молодёжных зимних игр в Южно-Сахалинске.

В одиночном катании у юношей и девушек хозяева соревнований заняли весь пьедестал почёта. После короткой программы у юниоров первое и третье место разделили менее двух баллов. Борьба продолжилась и в произвольной. В итоге, золото выиграл Вадим Воронов (243.63), серебро досталось Никите Сарновскому (237.48), бронзу взял Эдуард Карартынян (234.91).

У одиночниц основная борьба шла между ученицей тренера Екатерины Моисеевой Софией Дзепкой и спортсменкой из Петербурга из группы Алексея Мишина Агатой Петровой. При полных трибунах дворца спорта «Кристалл» сильнее оказалась Дзепка (201.62). Петрова отстала всего на 0.11 балла и завоевала серебро. Тройку лучших замкнула Анна Ляшенко (196.29), которая единственной из участниц женского турнира, рискнула пойти на элемент ультра-си — тройной аксель.

В танцах на льду две первые строчки остались за хозяевами турнира. Елизавета Малеина и Матвей Самохин не знали равных, набрав 171.81 балл. Они опередили соотечественников Арину Горшенину и Илью Макарова (163.18). Замкнул тройку китайский дуэт Инь Шанчжи / Янь Шируи (154.00).

Таисия Щербинина и Артём Петров завоевали золото в парном катании. Пермские спортсмены не упустили лидерство после короткой программы и набрали итоговые 187.37 баллов. Китайская пара Чжан Шуанжи / Фэнг Вэньцянь расположилась на втором месте (173.48). Бронза у Вероники Меренковой и Даниля Галимова (171.60).

Таким образом, россияне выиграли все золотые медали и 14 из 16 наград в фигурном катании. Российско-китайские игры продлятся до 14 января.