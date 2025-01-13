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Александра Трусова не будет претендовать на отбор к Олимпиаде-2026 — источник

Александра Трусова не будет претендовать на отбор к Олимпиаде-2026 — источник
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова не будет претендовать на участие в соревнованиях, которые будут квалификационными к Олимпийским играм — 2026. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, в течение отборочного периода Трусова не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.

Напомним, во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026. При этом допуск до остальных международных турниров атлеты из России до сих пор не получили.

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