Чемпионат России по прыжкам — 2024/2025: расписание соревнований в Санкт-Петербурге

18 и 19 января во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжковым элементам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Чемпионат России по прыжкам — 2024/2025. Расписание соревнований (время московское):

18 января, суббота

14:00 — Личный турнир в трёх видах: мужское одиночное, женское одиночное и парное катание.

19 января, воскресенье

14:00 — Командный турнир.

К участию в турнире приглашены спортсмены в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на чемпионате России — 2025 по фигурному катанию. Командный турнир будет проводиться между сборными Санкт-Петербурга и Москвы.